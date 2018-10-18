خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه سيتم مراعاة رفع كفاءة ميدان عبد المنعم رياض باعتباره الرابط بين القاهرة الخديوية ومثلث ماسبيرو.





وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم مراعاة تطوير المباني ذات القيمة التاريخية بالمنطقة كمتحف المركبات، وكذلك تصميم مباني مشروع مثلث ماسبيرو الجديد بحيث تتماشى مع عمارات القاهرة الخديوية.



