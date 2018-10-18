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محافظات

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبد العزيز جمال
قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إنه سيتم مراعاة رفع كفاءة ميدان عبد المنعم رياض باعتباره الرابط بين القاهرة الخديوية ومثلث ماسبيرو.

وأكد محافظ القاهرة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم مراعاة تطوير المباني ذات القيمة التاريخية بالمنطقة كمتحف المركبات، وكذلك تصميم مباني مشروع مثلث ماسبيرو الجديد بحيث تتماشى مع عمارات القاهرة الخديوية.

ووافق أمس، الأربعاء، المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على اعتماد المخطط العام لتطوير وتنمية منطقة مثلث ماسبيرو، والذي سيبدأ العمل به خلال الأيام القادمة.

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