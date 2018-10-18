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فن

حكايات مجهولة في حياة نجوم الضحك الجدد مع منى الشاذلي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:13 ص
صدى البلد
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من أعضاء فريق إس إن إل بالعربي في حلقة خاصة تعرض مساء اليوم الخميس علي فضائية سي بي سي.

وتنوع اللقاء بين الجانب الحواري وأجواء التحدي التي طغت على اللقاء حيث يكشف نجوم البرنامج الشهير جوانب مجهولة ، وحكايات تروى لأول مرة فى حياتهم ، بعيدة تماما عن الكوميديا، وقصص الكفاح التى مروا بها قبيل أيام الشهرة.

وتحدث إسلام إبراهيم حول دراسته للغة العربية وعمله لسنوات طويلة كاخصائي اجتماعي قبل دخوله عالم التمثيل، وعن الرحلة التي قطعها من دمياط إلى القاهرة لتحقيق هذا الحلم.

أما نانسي صلاح فروت قصة غريبة عن دخولها مجال الفن وكيف انها استخدمت التمثيل ، للوصول الى والدتها التى حرمت من اللقاء بها لمدة 27 عاما منذ طفولتها بعد انفصالها عن والدها.

بينما تحدث محمود الليثي عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي عاشاها قبل أن يصبح ممثلا، وكيف مرت عليه هذه الأيام طوال سنوات يحاول خلالها جاهدا أن يتحمل تلك الظروف حتى يصل إلى بداية الطريق..

وأشار توني ماهر إلى بداية ممارسته للتمثيل من المسرح الكنسي والمسارح المستقلة قبل دخوله إلى مركز الإبداع الفني دون رغبة والده، وكيف شاء القدر أن يلتحق بالمركز بعدما اكتمل عدد الطلاب الملتحقين..

وحكت يارا فهمي كيف كان وزنها حائل بينها وبين دخول الوسط الفني، وهو ما جعلها في فترة طويلة من حياتها تعمل في مجال خدمة العملاء والتسويق وعدة وظائف أخرى حتى تلقت أول مكالمة لتتلقى أول عرض حقيقي يدفعها إلى داخل الوسط..

أما أحمد سلطان فتحدث عن دراسته للحقوق وللتمثيل في معهد الفنون المسرحية وبالرغم من ذلك عمل كمهندس زراعي، وكيف كان يبيع الأسمدة للمزارعين.

وفي جانب آخر من اللقاء أنقسم الضيوف إلى فريقين ليدخلون في حالة تحدي في الإجابة على مجموعة من أسئلة المعلومات العامة وتقديم عدد من الاسكتشات الارتجالية في حالة تنافسية بين أعضاء الفريقين.

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