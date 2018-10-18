الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

- الشرق الأوسط: السيسي وبوتين يوقعان اتفاقية لـ "الشراكة الاستراتيجي"

- الحياة: مهلة أخيرة لدمشق وحلفائها لإنجاز لجنة الدستور - الرياض: انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكي يرفع أسعار النفط









سلطت الصحف السعودية الصادرة اليوم على قضيتين رئيستين أولهما القمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي في مدينة سوتشي، حيث وثعا اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تم مناقشة تفعيل التعاون العسكري بين البلدين.





الصحف اهتمت أيضا بتأكيد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقوفه إلى جانب السعودية في ظل الأزمة السياسية المثارة حاليا بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.





الصحف أبرزت أيضا وضع مهلة أخيرة لدمشق وحلفائها لإنجاز لجنة الدستور، وكذلك انخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكي يرفع أسعا النفط.





ونبدأ جولتنا من صحيفة "الشرق الأوسط"، موضحة أن القمة التي عقدها الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، توجت، أمس بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تضع أساسا قانونيا لتوسيع التعاون في المجالات المختلفة.





وحملت الاتفاقية عنوان «الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين روسيا ومصر}. وتعد هذه المرة الأولى التي توقّع فيها روسيا اتفاقية بهذا الشكل مع بلد عربي، ما يعكس درجة الاهتمام الروسي بدفع العلاقات مع القاهرة.





وعبر بوتين عن ارتياحه للمحادثات التي أجراها مع السيسي، قائلًا إنها تناولت مجال الطاقة، خصوصًا مشروع بناء محطة الضبعة النووية بمصر، التي تبنيها شركة «روس آتوم» الروسية.





وفي الصحيفة أيضا، أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شدد أمس على أهمية العلاقات بين واشنطن والرياض، مشيرا إلى أن بلاده «لن تبتعد»، عن السعودية، وهي «بحاجة إليها»، في أكثر من مجال، بما في ذلك الحرب على الإرهاب والتصدي لإيران، ومؤكدا أن المملكة تعهدت بإجراء تحقيق شفاف وشامل في ملابسات اختفاء مواطنها الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل أكثر من أسبوعين، معربا عن اعتقاده أن ملابسات ما حصل يمكن أن تبدأ في الظهور بحلول نهاية الأسبوع.





وجاء كلام ترامب بعد ساعات من إنهاء وزير خارجيته مايك بومبيو زيارة قصيرة إلى أنقرة حيث اجتمع مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ومسؤولين كبار وبحث معهم قضية خاشقجي. وقال بومبيو للصحافيين على متن الطائرة التي أقلته من أنقرة إلى بروكسل: «لقد أوضح (إردوغان) أن السعوديين تعاونوا مع التحقيق الذي تجريه تركيا وأنهم سيتبادلون المعلومات التي لديهم مع السعودية أيضًا». وأضاف: «حدث تأجيل (للتحقيق) مرتين، لكنهم (الأتراك) واثقون تمامًا، فيما يبدو، من أن السعوديين سيسمحون لهم بفعل ما يريدون لإكمال تحقيقهم الشامل والمستفيض»، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».





وقبل ذلك، وزعت الخارجية الأميركية بيانًا لبومبيو عن زيارته إلى الرياض قبل أنقرة، أشار فيه إلى أن المملكة أكدت أن «ثمة تحقيقًا جديًا وموثوقًا به» يجري حاليا في قضية خاشقجي، مضيفا أن السعوديين تعهدوا بأن «يتوصل عمل المدعي العام السعودي إلى استنتاج كامل وشامل بشفافية مطلقة ليطلع العالم عليه».





وقام فريق من المحققين الأتراك والسعوديين بزيارة مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول أمس، كما فتشوا القنصلية السعودية، للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع، بحسب وكالة «رويترز».





وفي الإطار ذاته، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مقابلة مع وكالة «أنباء الأناضول»، أن الجانب السعودي لم يمانع في تفتيش منزل القنصل، وأن عملية التفتيش جاءت بعد تفاهم مشترك.





ومن صحيفة "الحياة"، بينت أن الموفد الدولي، ستيفان دي ميستورا، أمهل دمشق وحلفاءها حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لإنجاز تشكيل لجنة الدستور السوري، بعدما حّملها مسؤولية تعطيل انطلاق اللجنة. ووصفت موسكو تقارير عن اتجاه واشنطن إلى فرض عقوبات على الدول المشاركة في إعمار سورية بأنها «مسار تخريبي».





وأبلغ دي ميستورا مجلس الأمن خلال تقديمه أمس احاطة في شأن مستجدات تشكيل لجنة الدستور، أنه سيتنحى نهاية الشهر المقبل «لأسباب شخصية بحتة»، مشيرًا إلى أنه «سيبذل جهودًا مكثفة للتوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة الدستور خلال الفترة» الباقية. وقال إنه تلقى دعوة لزيارة دمشق الأسبوع المقبل لمناقشة تشكيل اللجنة، وسيدعو ممثلي الدول الضامنة لـ «آستانة» لاجتماع في جنيف، على أمل أن يكون قادرًا على «إصدار دعوات لعقد اجتماع اللجنة الشهر المقبل». وكرر تأكيده أن هناك اتفاقًا على حصص الحكومة والمعارضة في اللجنة، لكن دمشق تعترض على حصة المجتمع المدني والمستقلين. وقال إن روسيا وإيران وصفتا تلك القائمة بأنها «محل شك». وشدد على أن الأمم المتحدة غير مستعدة لقبول لجنة «غير موثوقة وغير متوازنة».





وقال عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان لـ «الحياة»: «لن ينجح أي وسيط دولي إلا إذا فُرض على النظام الاستجابة لقرارات مجلس الأمن». وأضاف: «دي ميستورا سيطلع مجلس الأمن على نتائج مشاوراته وعلى المجلس أن يعاقب النظام ويرغمه على الحل السياسي».





ومن سوتشي أيضأ، نقلت صحيفة "الحياة" رغبة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتفعيل التعاون العسكري مع مصر.





وقال بوتين إن اتفاق الشراكة الاستراتيجية هدفه «تعميق العلاقات بين البلدين»، لافتًا إلى أن خطة ضخ أكثر من ٧ بلايين دولار استثمارات في المنطقة الصناعية الروسية في مدينة بورسعيد (المطلة على قناة السويس)، توفر ٣٥ ألف فرصة عمل. ولفت إلى بحث فرص التعاون في المجال العسكري.





وذكر أنه ناقش مع السيسي استئناف الرحلات السياحية إلى منتجعي الغردقة وشرم الشيخ، مشيرًا إلى «ارتياحه لأن أصدقاءنا المصريين يعملون ما في إمكانهم لضمان الأمن»، معربًا عن أمله باستئناف الرحلات قريبًا.





وكشف وزير النقل الروسي يفغيني ديتريخ الاتفاق مع مصر على إرسال مجموعة خبراء روس للتحقق من الظروف الأمنية في مطاري شرم الشيخ والغردقة ودرس عودة تنظيم الرحلات السياحية إلى المنتجعين.









ومن صحيفة "الرياض"، أوضحت أن أسعار النفط واصلت مكاسبها للجلسة الرابعة الأربعاء، مدعومة ببيانات لقطاع النفط أظهرت انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية.





وبحلول الساعة 0648 بتوقيت غرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 72.17 دولارا للبرميل بعد أن زاد 14 سنتا عند التسوية.





وصعد خام برنت 26 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 81.67 دولارا للبرميل بعد أن زاد 63 سنتا عند التسوية في الجلسة السابقة، وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أواخر الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفضًا نحو خمسة دولارات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 86.74 دولارا المسجل في الثالث من أكتوبر.



