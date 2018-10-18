احذر.. الفيسبوك يفضح حالتك النفسية والعقلية

تعبر منشوارتك على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن حالتك ليست النفسية فقط ولكن العقلية أيضًا، وهذا ما أوضحه خبراء أمريكيون الذين توصلوا إلى أن أعراض الاكتئاب تظهر واضحة في منشوراتك قبل 3 أشهر من التشخيص الرسمي للطبيب.





فقد قام مجموعة من الباحثين بعمل مسح على المنشورات الموجودة لدى الأشخاص على "الفيسبوك" من خلال الذكاء الاصطناعي، ويعتقد أن تلك الأداة تكشف الاكتئاب وتحذر الشخص في حال وجود أعراض للإصابة بالمرض العقلي، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وتتضمنت الأعراض إشارات عن العداء والشعور بالوحدة وكلمات مثل "الدموع" و"المشاعر" بالإضافة إلى الاستخدام المفرط لضمير "أنا"، وأعد هذه الدراسة باحثون من جامعة بنسلفانيا وجامعة ستوني بروك، وقال أندرو شوارتز، المعد الرئيسي وكبير الباحثين في الدراسة: "ما يكتبه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت يجسد جانبا من جوانب الحياة التي يصعب للغاية في مجال الطب والبحوث الوصول إليه".





وأضاف شوارتز قائلا: "إنه بُعد غير مستغل نسبيا مقارنة بالعلامات البيوفيزيائية للمرض، فبالنظر إلى الظروف مثل الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة، على سبيل المثال، تجد المزيد من الإشارات في الطريقة التي يعبر بها الأشخاص عن أنفسهم رقميا".





وأشارت الدراسة إلى أن برنامجها المستخدم تمكن بدقة عالية على تشخيص الاكتئاب، باستخدام إشارات وسائل الإعلام الاجتماعية في الأشهر الستة السابقة لظهور علامات المرض، كما أكد الباحثون على أن هذه العلامات المبكرة للمرض تشمل عمليات عاطفية ومعرفية وشخصية مثل العداوة والشعور بالوحدة والحزن والتأمل.



