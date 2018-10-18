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محافظات

بالصور.. نائب محافظ القليوبية تشارك في حملة إزالة تعديات بالخانكة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:46 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية فى تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة عرب العليقات بالخانكة بمشاركة الأجهزة المعنية ومجلس المدينة.

وشددت "ريان"، خلال الحملة، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والرى وذلك تنفيذا لإحكام القانون على جميع المخالفين.

وأكدت نائب محافظ القليوبية أنها تسعى أيضا لإيجاد حلول للتخلص من القمامة من خلال تنفيذ مبادرات مجتمعية يشارك فيها الشباب وجميع أبناء المحافظة كل فى قريته ومدينته للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة.
بالصور.. نائب محافظ القليوبية تشارك في حملة إزالة تعديات بالخانكة
بالصور.. نائب محافظ القليوبية تشارك في حملة إزالة تعديات بالخانكة
بالصور.. نائب محافظ القليوبية تشارك في حملة إزالة تعديات بالخانكة

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