بالصور.. نائب محافظ القليوبية تشارك في حملة إزالة تعديات بالخانكة

شاركت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية فى تنفيذ حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمنطقة عرب العليقات بالخانكة بمشاركة الأجهزة المعنية ومجلس المدينة.





وشددت "ريان"، خلال الحملة، على ضرورة الإسراع فى تنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة والرى وذلك تنفيذا لإحكام القانون على جميع المخالفين.



