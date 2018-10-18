تضارب في التصريحات بين هنري ونائب رئيس موناكو

بدا تييري هنري، المدير الفني الجديد لموناكو، متفائلا بشأن مسيرته مع الفريق، رغم تراجعه في جدول ترتيب الدوري الفرنسي.



وسلطت صحيفة "ليكيب"، الضوء على خلاف بين هنري وفاديم فاسيليف، نائب رئيس النادي أثناء المؤتمر الصحفي لتقديم النجم الفرنسي لوسائل الإعلام، أمس الأربعاء.



وبسؤاله عن طموحاته في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، رد هنري: "كل شيء ممكن، فالمشوار طويل للغاية. أمامنا مزيد من النقاط لحصدها، كما سنفقد أيضا بعض النقاط. الأهم أن نعمل بجدية في أسرع وقت ممكن".



واستدرك هنري: "إلا أنه لا يمكن تصنيف موناكو بين الكبار هذا الموسم بسبب تراجع الفريق في جدول الترتيب، وإلا لسخر مني الجميع، ولكن لولا اعتقادي بأن موناكو فريق كبير لما أتيت إلى هنا".



وقبل أن يتدخل فاسيليف في الحديث، قائلا بلهجة مقتضبة: "لم نحدد أهدافا لتييري هنري هذا الموسم، فاحتلال المركز الثامن عشر لا يعد أمرا خطيرا".



وشدد نائب رئيس نادي موناكو: "تواجدنا في هذا المركز لا يدفعنا للتفكير في أهداف حالية، لا ننظر إلى نهاية الموسم بل الخروج من دائرة الخطر وهذا الموقف الصعب".



وجمع موناكو 6 نقاط فقط، بينما يتصدر جدول المسابقة باريس سان جيرمان برصيد 27 نقطة محققا العلامة الكاملة في 9 جولات من الليج وان.