تعتبر طريقة عمل بيكاتا بصلصة الليمون الكريمية من أسهل أصناف الطعام التى يمكن ان تقوم ربة المنزل بإعدادها، إلا أن البعض يقع فى أخطاء أثناء تحضيرها فلا تصبح بالشكل المطلوب، لذلك تقدم لك غادة التلى طريقة عمل بيكاتا بصلصة الليمون والكريمة.



المقادير لعمل البيكاتا بصلصة الليمون والكريمة :

4 صدور دجاج

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 فص ثوم

2 كوب مشروم

ثلاثة أرباع كوب كريمة

ربع كوب دقيق

4 ملعقة كبيرة ليمون

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون

2 ملعقة كبيرة كابري

1 ملعقة كبيرة بقدونس

ملح و فلفل

مكرونة فتوتشيني للتقديم



طريقة عمل بيكاتا بصلصة الليمون والكريمة :

* في طاسة على النار توضع الزبدة مع شرائح الدجاج وتترك على النار حتى تحمر.



* يضاف الثوم المفروم والمشروم الشرائح.



* يضاف إليها الدقيق والكريمة اللباني وملح وفلفل .



* وتترك على النار حتى تغلي .



* يضاف الليمون وبشر الليمون والكابري ورشة بقدونس



* تقدم مع المكرونة