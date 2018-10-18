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محافظات

محافظ شمال سيناء: الثروات التعدينية أساس إقامة المشروعات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
صدى البلد
احمد صالح
قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إن الصناعات الثقيلة المقرر إقامتها بمنطقة الصناعات بوسط سيناء تعتمد على المعادن والثروات التعدينية المتوافرة بالمنطقة بكميات كبيرة تكفي الأجيال المقبلة.

وأضاف "شوشة" أنه من المخطط إقامة مصانع للرخام، ومصانع ضخمة لإنتاج الزجاج والكريستال لاستغلال الرمل الزجاجي الذي يتميز بدرجة كبيرة من الجودة، وكذلك الدخول في مجال صناعة السيليكون الذي يسهم في صناعة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وإنشاء مصانع لإنتاج الحجر الجيري وسيعمل ذلك علي توفير فرص العمل وتقليل نفقات النقل لقربها من محاجر المواد الخام.

وأشار إلى أنه سبق عرض ملف خاص بإعادة استثمار منطقة الصناعات الصناعية ببئر العبد على لجنة إعمار سيناء وذلك بهدف تخصيص أراضي المنطقة للمستثمرين مجانا نظير إقامة مشروعات استثمارية عليها وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة بها أسوة بما تم في محافظات الصعيد تيسيرا للاستثمار علي أرض سيناء، والعمل على استثمار الثروات الطبيعية المتوفرة علي أرض المحافظة.

ولفت إلى أن هناك دعوة من هيئة التنمية الصناعية بالاشراف علي المنطقة الصناعية ببئر العبد للعمل علي تسويقها واستثمارها، حيث توجد 96 قطعة تم توصيل المرافق لها بالمنطقة وهي جاهزة للاستثمار، مشيرا إلى أن اتحاد المستثمرين سيقوم بتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية.

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