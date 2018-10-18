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حوادث

ضبط متهم سرق 3700 حساب شخصي من صفحات التواصل الاجتماعي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:54 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط أحد الأشخاص قام باختراق وسرقة حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى ( فيس بوك) وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية منهم نظير إعادة الحساب الخاص بكل منهم مرة أخرى. 

تلقى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية المحضر المحرر بمعرفة ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.. يتضمن بلاغ المدعو مينا م ع ع – ومقيم الساحل القاهرة (وآخرين) تضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بإختراق وسرقة حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى (فيسبوك) وابتزازهم للحصول على مبالغ مالية منهم نظير إعادة الحساب الخاص بكل منهم مرة أخرى. 

وأسفرت الجهود إلى تحديد مرتكب الواقعة المدعو أحمد م أ الـ 17 سنة طالب بالصف الثالث الثانوى الصناعى بالرحمانية ومقيمه قرية سمخراط بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات  قامت مأمورية من ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة الرحمانية  استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبحوزته  جهاز هاتف محمول ماركة سامسونج  ، جهاز كمبيوتر ماركة hp بفحص المضبوطات تبين وجود آثار ودلائل تشير ارتكابه الواقعة. 

بمواجهة المتهم إعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بسرقة عدد ( 3700 ) حساب شخصي  لأشخاص آخرين، وتحرر المحضر اللازم  وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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