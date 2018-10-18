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حوادث

ضبط سيارة ملاكى بوادي النطرون مبلغ بسرقتها أثناء بيعها

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:03 ص
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
جمالات الدمنهورى
تمكن رجال مباحث مركز شرطة وادى النطرون من ضبط أحد الأشخاص يعرض سيارة مبلغ بسرقتها للبيع بأسعار بخس وتم التحفظ على المتهم والسيارة للعرض على النيابة العامة. 

تلقى اللواء مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة وادى النطرون من الأهالى بقيام أحد الأشخاص بعرض سيارة ملاكى للبيع بثمن بخس بمدينة وادى النطرون.

وبالإنتقال والفحص تم ضبط المدعو رمضان ف ع ر22 سنة عاطل ومقيم سيدى غازى بمركز كفرالدوار، حال قيامه بعرض سيارة ملاكى بحيره ماركة شاهين موديل 2005   ذهبى اللون للبيع لأحد المواطنين بثمن بخس 

وتم التحفظ على المذكور والسياره المشار إليها، بالكشف عن السيارة تبين أنها مرخصة بإسم فاطمة ال خ- مقيمة منشية النصر بمركز كفرالدوار 

وبإستدعاء مالكة السيارة المذكورة، حضر عنها المدعو مؤمن و م 25 سنة سائق ومقيم بذات الناحية ( يحمل توكيل إداره منها ) وبسؤاله، قرر بقيام المتهم المذكور بسرقة السيارة المشار إليها من قائدها المدعو محمد م أ – المقيم بذات الناحية أثناء قيام الأخير بتوصيله بمدينة كفرالدوار مقابل أجر ( لم يحرر محضر بالسرقة ) .

وبمواجهة المتهماعترف بارتكابه الواقعة، و تحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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