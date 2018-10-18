ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

تنمية المشروعات يطرح خدماته على موقعه الإلكتروني

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
محمد صبيح
أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إطلاق الموقع الإلكتروني للجهاز http://www.msmeda.org.eg هدفه تقديم وعرض خدمات الجهاز. 

وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الموقع يوضح مبادرات الجهاز في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأهم الأنشطة التي يقدمها لخدمة هذه المشروعات ودعمها فنيا وتسويقيا وتدريبيا كما يتضمن قسما خاصا عن شركاء التنمية الذين يتعاونون مع الجهاز دوليا ومحليا وقسم عن أهم الفعاليات الإعلامية والأخبار المصورة التي تصدر عن الجهاز.

وأردفت: أن الموقع يقدم بيانات متكاملة للشباب الراغب في دخول ريادة الأعمال لتدريبه وتأهيله لإدارة مشروع صغير مع توضيح الآليات والأنظمة الائتمانية التي يتعامل بها الجهاز من خلال العديد من الجمعيات الأهلية والبنوك ومؤسسات التأجير التمويلي وكيفية الحصول على الخدمات غير المالية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر. 

وأكدت نيفين أن الجهاز مهتم بالتواصل مع الشباب لأنهم الهدف الرئيسي لكافة أنشطة الجهاز خاصة المرتبطة بدعم وتمويل المشروعات كما يتيح الموقع الجديد للوزارة التعرف على كافة خدمات الجهاز وكيفية الاستفادة منها والاتصال بفروعه الإقليمية الموجودة بالمحافظات أو بالجهات الوسيطة وشركاء التنمية التي يتعامل ويتعاون معها الجهاز، مشيرة إلى أن الموقع يعتبر خطوة في تحقيق استراتيجيته لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مثمرة ومستقرة وتشارك في حركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر.

ترشيحاتنا

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

فيسبوك تكشف معلومات جديدة عن اختراق طال ملايين من مستخدميه

سقوط طفلة صينية تحت القطار أثناء انشغال أمها بالهاتف المحمول

صحف الإمارات: بوتين يكسر القواعد البروتوكولية للترحيب بالرئيس السيسي.. ترامب يؤكد حاجة بلاده إلى السعودية في الحرب ضد الإرهاب.. دي ميستورا يستقيل من منصبه.. وحدود أيرلندا تعرقل مفاوضات البريكست

ترامب: لا أريد التخلي عن السعودية بسبب خاشقجي

شركات كبرى تتحدى الضغوط الدولية بسبب خاشقجي.. وتشارك في دافوس السعودية

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

وزير العدل التركي: الانتهاء من تحقيقات اختفاء خاشقجي قريبا

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل الحكاية الثامنة من نصيبى وقسمتك

هل موت الفجأة من علامات سوء الخاتمة؟ علي جمعة يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

العربية نت: قضية خاشقجي تتحول إلى 11 سبتمبر جديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

فيديو

المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز للشيف أميرة شنب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟