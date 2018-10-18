تنمية المشروعات يطرح خدماته على موقعه الإلكتروني

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إطلاق الموقع الإلكتروني للجهاز http://www.msmeda.org.eg هدفه تقديم وعرض خدمات الجهاز.
وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الموقع يوضح مبادرات الجهاز في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأهم الأنشطة التي يقدمها لخدمة هذه المشروعات ودعمها فنيا وتسويقيا وتدريبيا كما يتضمن قسما خاصا عن شركاء التنمية الذين يتعاونون مع الجهاز دوليا ومحليا وقسم عن أهم الفعاليات الإعلامية والأخبار المصورة التي تصدر عن الجهاز.
وأردفت: أن الموقع يقدم بيانات متكاملة للشباب الراغب في دخول ريادة الأعمال لتدريبه وتأهيله لإدارة مشروع صغير مع توضيح الآليات والأنظمة الائتمانية التي يتعامل بها الجهاز من خلال العديد من الجمعيات الأهلية والبنوك ومؤسسات التأجير التمويلي وكيفية الحصول على الخدمات غير المالية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.
وأكدت نيفين أن الجهاز مهتم بالتواصل مع الشباب لأنهم الهدف الرئيسي لكافة أنشطة الجهاز خاصة المرتبطة بدعم وتمويل المشروعات كما يتيح الموقع الجديد للوزارة التعرف على كافة خدمات الجهاز وكيفية الاستفادة منها والاتصال بفروعه الإقليمية الموجودة بالمحافظات أو بالجهات الوسيطة وشركاء التنمية التي يتعامل ويتعاون معها الجهاز، مشيرة إلى أن الموقع يعتبر خطوة في تحقيق استراتيجيته لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال وإقامة مشروعات توفر لهم ولغيرهم فرص عمل مثمرة ومستقرة وتشارك في حركة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر.