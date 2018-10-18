تنمية المشروعات يطرح خدماته على موقعه الإلكتروني

أكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن إطلاق الموقع الإلكتروني للجهاز http://www.msmeda.org.eg هدفه تقديم وعرض خدمات الجهاز.





وأشارت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الموقع يوضح مبادرات الجهاز في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأهم الأنشطة التي يقدمها لخدمة هذه المشروعات ودعمها فنيا وتسويقيا وتدريبيا كما يتضمن قسما خاصا عن شركاء التنمية الذين يتعاونون مع الجهاز دوليا ومحليا وقسم عن أهم الفعاليات الإعلامية والأخبار المصورة التي تصدر عن الجهاز.





وأردفت: أن الموقع يقدم بيانات متكاملة للشباب الراغب في دخول ريادة الأعمال لتدريبه وتأهيله لإدارة مشروع صغير مع توضيح الآليات والأنظمة الائتمانية التي يتعامل بها الجهاز من خلال العديد من الجمعيات الأهلية والبنوك ومؤسسات التأجير التمويلي وكيفية الحصول على الخدمات غير المالية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بدعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر.



