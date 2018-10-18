سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 18 أكتوبر 2018، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، وبلغ متوسط سعر صرف اليورو نحو 20.6922 جنيه للشراء، و20.8304 جنيه للبيع،



وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي أيضا نحو 23.6169 جنيه للشراء، و23.7708 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.2497 جنيه للشراء، و18.3509 جنيه للبيع.



وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.7837 جنيه للشراء، و15.8738 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.5995 جنيه للشراء، و2.6143 جنيه للبيع.