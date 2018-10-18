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محافظات

ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:13 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
أكدت "فايزة عبد الرحمن"، مدير مديرية تموين الشرقية، أن قطاع تموين جنوب الشرقية شنّ حملة مكبرة علي مصانع المواد الغذائية بمدينة العاشر من رمضان من أجل الأطمئنان علي خطوط سير العمل والتأكد من مطابقة المنتجات قبل عرضها بالأسواق حفاظاً علي صحة وأرواح المواطنين.

وأضافت "عبد الرحمن" انه تم ضبط مصنع بالسى خمسة بالعاشر من رمضان يعمل بدون ترخيص ويستخدم مستلزمات انتاج منتهية الصلاحية بالإضافة الي قيامه باعاده تصنيع انتاج فاسد حيث تم ضبط 4 أطنان لب جوافه منتهية الصلاحية داخل ١٨ برميلا و ٣٧٧٠٠ عبوة عصير فاسدة يعاد تصنيعها بمقدار٧ أطنان و٢ جركن مادة حافظة منتهية الصلاحية كما تم ضبط والتحفظ على عدد 100 كرتونة عصير من الإنتاج التام وتم تحرير محضر رقم 509 ج ضد "م ا ب س" صاحب المصنع.

وأشارت مدير مديرية تموين الشرقية إلي استمرار الحملات وتكثيفها علي مصانع ومحال بيع وإنتاج المواد الغذائية من اجل الحفاظ علي صحة وأرواح المواطنين.
ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور
ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور
ضبط مصنع لإنتاج العصائر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بالشرقية.. فيديو وصور

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