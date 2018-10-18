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منوعات

الممثل الفرنسي كليمنت كوجيتور يفوز بجائزة الرسام مارسيل دوشون

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
فاز الممثل الفرنسي الشاب "كليمنت كوجيتور" بجائزة الرسام الفرنسى مراسيل دوشون، التي تعد أرفع الجوائز الفنية فى مجال الفن المعاصر فى فرنسا، والتي تبلغ قيمتها 35,000 يورو، وذلك عن فيلمه "العين الشريرة"،الذي تناول العديد من المشاكل الاجتماعية التي تتعرض لها المرأة في مراحل حياتها المختلفة.

وأشاد "برنارد بليستين"، مدير مركز بومبيدو وعضو لجنة التحكيم ، بالفيلم والرؤية الفنية الجديد التى طرح وعالج من خلالها الممثل مشكلات المرأة المختلفة.

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