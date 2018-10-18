المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو

قال محمد الشربينى، الضابط بالإدارة العامة للمرور، إن هناك أحجامًا مرورية متوسطة، اليوم، الخميس، في مختلف المحاور والطرق الرئيسية على أغلب أنحاء الجمهورية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد اليوم شبورة قد تؤثر على حركة المرور مقارنة بالأيام الماضية وسقوط الأمطار.





وأشار إلى أن مداخل القاهرة بدأت تتأثر بالكثافات الصباحية وخاصة فى مناطق الأعمال بطريق السويس، كما يشهد طريق الإسماعيلية فى اتجاه مدينة السلام كثافات مرورية.





وأضاف أن هناك كثافات للقادم من الأقاليم باتجاه الدائري، لافتا إلى وجود أحجام حركة مرتفعة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر باتجاه ميدان لبنان، بينما الطريق الآخر يشهد سيولة مرورية تامة، ناصحا باستخدام الطرق البديلة سواء محور روض الفرج أو طريق الواحات والمحور ومنهم إلى الدائري.



