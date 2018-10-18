مكبرات الصوت تعلم طائر الشرشور نغمات جديدة عليه

تمكن فريق من علماء الطيور برئاسة العالم دان مينيل فى جامعة وندسور في كندا ،من استخدام مكبرات الصوت لتعليم طائر الشرشور الذي يعيش في أمريكا الشمالية نغمات جديدة للأغاني، التي يذيعها عن طريق مكبرات الصوت واستطاعت الصغار من التقاطها وتداولها.



وقد درس العالم الكندى دان – مينيل مجموعة من هذه الطيور المهاجرة والتي تعود إلى مكان إقامتهم مرة أخرى قبل الهجرة للتكاثر .. وقد استطاع العالم وفريقه من تحديد طريق هجرة هذه الطيور، وتعرضهم لنغمات مكبرات الصوت وذلك فى الفترة من 2013 إلى 2018 وتتبعهم عاما بعد عام منذ ولادتهم وحتى حياتها المستقبلية.



فتبين أن نحو 30 طائر قد استطاعوا ترديد هذه النغمات والألحان التي استمعوا لها عبر مكبرات الصوت؛ ما يشير إلى أن الصغار تعلموا جيدا من سماع هذة النغمات.



وأوضح العالم الكندى أن أهم فترات التعلم في أول صيف بعد الولادة وفى فصل الربيع.

