شاهد.. أمن الدقهلية تنظم رحلة لأطفال بلا مأوى لزيارة مواقع الشرطة

قامت مديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع دور رعاية الأطفال بلا مأوى بنطاق المديرية، باصطحاب عدد من الأطفال لزيارة بعض المنشآت الشرطية (إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور).



وأوضح بيان اليوم، الخميس، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية بتعميم مبادرة "كلنا واحد" لرعاية جميع شرائح المجتمع، لا سيما "أطفال بلا مأوى"، وتفعيل الدور الإنساني للوزارة مع جميع القطاعات الجماهيرية بمختلف مراحلها العمرية وتعظيم الصورة الذهنية الإيجابية لهيئة الشرطة.



فيما جرى استعراض المعدات والتجهيزات وشرح الدور الذي تقوم به تلك الجهات لخدمة المواطنين وتحقيق الأمن والإجابة عن استفسارات الأطفال، وعقب ذلك تم التوجه إلى نادي ضباط الشرطة، حيث أقيم حفل لهم، وتمت دعوتهم لتناول الغذاء بالنادي، وفي الختام وجهوا الشكر للوزارة على تلك المبادرة.