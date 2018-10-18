العربية نت: قضية خاشقجي تتحول إلى 11 سبتمبر جديد

أشارت الكاتبة الأردنية سلوى السعيد في مقال لها بموقع "العربية نت" إلى أنه من المحزن أن تكون الحادثة المأساوية للكاتب جمال خاشقجي مادة للتحليل السياسي والكتابة الصحفية، ومن المحزن أن يتحول كاتب الخبر إلى مادة إخبارية في حد ذاته.



وتساءلت الكاتبة في مقال تحت عنوان "قضية خاشقجي هل ستكون ١١سبتمبر جديد؟"، مشيرة إلى أنه من المفارقات أن تكون مأساوية قصة خاشقجي نفسه ليست سوى بداية لمآسٍ وتداعيات خطيرة أو ليس سوى صندوق بندورا سياسي فتح من طراز قضية لوكربي أو غياب الإمام موسى الصدر أو حتى ١١ سبتمبر جديد.



وتابعت أن "كل الاحتمالات متاحة وكل التداعيات ممكنة، بدءًا من فرض عقوبات اقتصادية دولية وحتى سيناريوهات مزعجة جدًا لا نريد الخوض في تفاصيلها في هذه المرحلة ولذا وبالرغم من تعاطفنا الشديد مع قضية خاشقجي وعائلته فلن نتحفظ في القول بأن ربما تستخدم قضيته ذريعة لأخذ القضية نحو مستوى جديد في العلاقات الدولية، وربما أتيحت الفرصة التاريخية للأعداء التاريخيين باستخدام ورقة اختفاء خاشقجي للمساس بسلامة ووحدة أراضي المملكة وشرذمة المتشرذم من دول المنطقة وتفتيت المفتت"



وأضافت "ولذا ينبغي التعامل بحكمة وموضوعية مع كافة الدعوات التي يطلقها البعض إن كان بسذاجة أو بخبث حول القضية، خصوصًا من المحور التركي الإخواني".