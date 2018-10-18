محافظة بني سويف: إنشاء مدينة للنباتات الطبية والعضوية على 69 ألف فدان





بينما أكد الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، أن اختيار الشباب للعمل التنفيذي بالصفوف الأولي بالحكومة يعتبر تجربة فريدة ، مشيرًا إلي أن التحديات داخل المحافظة كبيرة للغاية لتنفيذ تكليفات الرئيس الواضحة الصريحة بسرعة ترجمة الخطط الاستثمارية وتحويلها من أوراق إلي أرض الواقع ، وضرورة التواجد مع وسط المواطن أثناء التعامل مع كافة الملفات التي تمسه مباشرة.

أكد الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، أنه يجري العمل حاليا على ملف "الزراعة العضوية" وإنشاء مدينة 69 ألف فدان للنباتات الطبية والعضوية للاستفادة من خيراتها سواء في المجال الطبي أو مستحضرات التجميل ومنها إلى التصدير.ولفت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد "، إلى أن المحافظة نجحت في إيقاف التعديات علي الأراضي الزراعية وتطهير الترع والمصارف.واضاف أن المحافظة رغم كونها زراعية إلا أنها تعد من المحافظات الواعدة استثماريًا، لاحتوائها على 8 مناطق صناعية، من المميزات والمقومات التنافسية في مجال الاستثمارات الضخمة.