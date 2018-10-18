Apple تكشف عن هاتف استثنائي قابل للطي

كشفت شركة Apple عملاق صناعة الإلكترونيات فى العالم، ومالكة الهاتف الشهر آيفون، عن براءة اختراع لهاتف قابل للطي، الأمر الذى يعد بمثابة الصفعة لسامسونج التى بدأت بالفعل تصنيع هاتف مماثل.





وبحسب سبوتنك، يضم الجهاز جزءًا مرنًا بخلاف الهواتف المتوفرة، وأن الهاتف سيكون قابلاً للفتح والإغلاق مثل صفحات الكتب، بعد ما أصبح حجم الشاشة واحدا من المعايير المهمة في المفاضلة بين الهواتف الذكية، هذا إلى جانب حذف الحواف المحيطة بواجهة الجهاز.



