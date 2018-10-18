ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

Apple تكشف عن هاتف استثنائي قابل للطي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:19 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت شركة Apple عملاق صناعة الإلكترونيات فى العالم، ومالكة الهاتف الشهر آيفون، عن براءة اختراع لهاتف قابل للطي، الأمر الذى يعد بمثابة الصفعة لسامسونج التى بدأت بالفعل تصنيع هاتف مماثل.

وبحسب سبوتنك، يضم الجهاز جزءًا مرنًا بخلاف الهواتف المتوفرة، وأن الهاتف سيكون قابلاً للفتح والإغلاق مثل صفحات الكتب، بعد ما أصبح حجم الشاشة واحدا من المعايير المهمة في المفاضلة بين الهواتف الذكية، هذا إلى جانب حذف الحواف المحيطة بواجهة الجهاز.

يذكر أن خبراء التقنية أعلنوا أن سامسونج تنوي طرح الهاتف الجديد القابل للطي فى نوفمبر المقبل.

ترشيحاتنا

5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر

6 نصائح للتخلص من الماء الزائد بالجسم

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

المخابرات الأسترالية تحذر من خطورة نقل السفارة للقدس

شذى حسون تتألق بإطلالة لافتة من FENDI بتكلفة صادمة ..صور

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

القوات المسلحة تفتتح 4 مدارس جديدة بشمال ووسط سيناء.. صور

الأرصاد تكشف عن استعداداتها لطوارئ فصل الشتاء.. فيديو

15 صورة تكشف أناقة حورية فرغلي في عيد ميلادها

الزمالك يعين أحمد زاهر مديرا إداريا بدلا من أيمن حافظ

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

موعد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أضرار الشاى الأخضر على صحة الإنسان

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

رويترز: تركيا لم تسلم أمريكا أو أوروبا أي تسجيلات بشأن الخاشقجي

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

وزير العدل التركي: الانتهاء من تحقيقات اختفاء خاشقجي قريبا

الأهلي ينقل شكواه للاتحاد الدولي بشأن كأس العالم للأندية

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

الأمن العراقي يكشف سر وفاة خبيرة تجميل شهيرة

الأهلي يكشف كواليس زيارة وفد الاتحاد الدولي للقلعة الحمراء

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

فيديو

النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر
مصر وروسيا.. 75 عاما من العلاقات المشتركة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟