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مرأة

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تظل الأمومة حلم كل فتاة منذ طفولتها، وعندما تصبح حاملًا تدفعها الأمومة لفعل أى شىء فى سبيل الحفاظ على جنينها منذ أن يصبح نطفة فى رحمها، وهذا ما فعلته ميجان ميركل دوقة ساسكس بعد إعلان خبر حملها، حيث تخلت عن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالى واستبدالها بأخرى "فلات".

وأختارت ميجان ماركل فى أطلالتها الأخيرة حذاء فلات من ماركة "Rothy"، وهى شركة ذات وعى بيئي مقرها "سان فرانسيسكو" تصنع منتجاتها من زجاجات المياه المعاد تدويرها والمخصصة لمكب النفايات.

كان خيار ميجان ميركل لهذا الحذاء الفلات يحمل أكثر من معنى، فبين الحفاظ على حملها والتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة كانت رسائل مخفية وراء اختيار الأميرة لهذا الحذاء.


ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها
ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

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