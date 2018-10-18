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حوادث

قوافل كلنا واحد لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
قوافل الداخلية الخدمية
قوافل الداخلية الخدمية
مصطفى الرماح
قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمحافظات "الفيوم ، بنى سويف ، القليوبية".

حيث قام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من "بطاقات الرقم القومى - شهادات الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج " .

كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية "ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين" لتيسير إستخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ) .

وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة .
وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية - بتفعيل مبادرة "كلنا واحد" بمشاركة كافة أجهزة وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا .
قوافل كلنا واحد لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى
قوافل كلنا واحد لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى
قوافل كلنا واحد لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى
قوافل كلنا واحد لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى

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