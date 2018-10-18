قوافل كلنا واحد لاستخراج الأوراق الرسمية للمواطنين بالقرى

قامت وزارة الداخلية بتنظيم عدة قوافل خدمية متحركة تجوب القرى والأحياء والنجوع لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمحافظات "الفيوم ، بنى سويف ، القليوبية".





حيث قام قطاع الأحوال المدنية بتوفير مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من "بطاقات الرقم القومى - شهادات الميلاد ، الزواج ، الوفاة ، الطلاق - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات ميلاد ، وفاة ، طلاق ، زواج " .





كما قام قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية "ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين" لتيسير إستخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة ، ملاكى ، نقل ، دراجات بخارية " ) .





وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين ، وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة .