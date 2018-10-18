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حوادث

ضبط سائق بحوزته 14 قطعة حشيش في الغردقة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:41 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من إلقاء القبض على سائق بحوزته كمية الحشيش المخدر والأقراص المخدرة.

تم تحرير المحضر رقم 12794 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "ربيع هـ ف" 50 سنة، سائق، بحوزته 14 قطعة من جوهر الحشيش المخدر و10 أقراص تامول ومبلغ مالى وهاتف محمول. 

وبمواجهتـه بمـا أسفـر عنـه الضبـط أقـر بحيازتــه للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

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