الشائعات تطارد ديفيد بيكهام بالانفصال عن زوجته فيكتوريا .. فيديو

قال نجم الكرة الإنجليزي الشهير فى حديث مصور لبرنامج The Sunday Project الأسترالي، إن علاقته بزوجته فيكتوريا أصبحت أكثر تعقيدًا، واستشهد بأن مدة الزواج عندما تطول يبذل الثنائي قصارى جهدهما لتجاوز الأزمات، بالإضافة لشائعات الانفصال التى لا تفارقهما أبدًا.





يأتى ذلك اللقاء بعد غياب بيكهام بأسابيع عن تصوير غلاف مجلة فوج الشهيرة مع عائلته، الأمر الذى ربطه البعض بانفصاله عن فيكتوريا.





وظهرت فيكتوريا مع أبنائها الأربعة فقط، دون بيكهام، الأمر الذى أثار تساؤلات العديد من المجتمع البريطاني عن السبب، الذى توقع البعض بانفصاله عن زوجته لذلك ظهرت وكأنها غير مرتبطة في الغلاف.





يذكر أن ديفيد بيكهام فى شهر 6 الماضى صرح لبعض منصات التواصل الاجتماعى، أنه يفكر جدياَ فى الانفصال رسميًا، ويظل النجم الإنجليزي واحدًا من أكثر لاعبين العالم جاذبية.