ضبط صاحب مخبر بالغردقة لتصرفه في 400 شيكارة دقيق مدعم

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم، قبل بيعه فى السوق السوداء.
تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
كان مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "المراغى ف ف" 42 سنة - صاحب مخبز الاستاد بالغردقة، لتصرفه فى عدد 409 شيكارة دقيق بلدى بإجمالى وزن 20450 كجم من حصة المخبز المدعم من قبل الدولة لإنتاج رغيف الخبز بقصد الاتجار فى السوق السوداء، مخالفا ذلك القانون رقم 109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017.