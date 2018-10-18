ضبط صاحب مخبر بالغردقة لتصرفه في 400 شيكارة دقيق مدعم

تمكن ضباط قسم مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط كمية كبيرة من الدقيق المدعم، قبل بيعه فى السوق السوداء.

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



