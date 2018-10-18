السيطرة على حريق فى مطعم بشبرا الخيمة دون خسائر فى الأرواح

سيطرت قوات الإطفاء والحماية المدنية بالقليوبية على حريق داخل مطعم فى شبرا الخيمة دون أى إصابات أو خسائر بشرية، وتمت السيطرة على النيران بالمكان وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقي مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بشارع ١٥ مايو أمام كوبري عرابي، انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم اول شبرا الخيمة وقوات الإطفاء، وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها.





وبالمعاينة تبين أن الحريق شب فى مطعم بالطابق الارضى وأتت النيران على ثلاجات وكميات من المواد الغذائية وكشفت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائى فيما انتقل اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، وطلب ملف المحل للاطلاع على تراخيص وأوراق المحل وتولت النيابة التحقيق.