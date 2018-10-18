مصرع 2 وإصابة 16آخرين في حادث مروري بالمنوفية

لقي مواطنان مصرعهما؛ وأصيب 16 آخرون بجروح، اليوم الخميس، في حادث تصادم اتوبيس مع سيارة ملاكي وميكروباص بطريق (السادات/كفر داوود) بمحافظة المنوفية.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد - في بيان - أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة نقلت كافة المصابين وحالتي الوفاة إلى مستشفي السادات المركزي.



وأشار مجاهد إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية، وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.



