عبد الدايم: قصر ثقافة شرم الشيخ يساهم في تنشيط السياحة بسيناء.. فيديو

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن افتتاح قصر ثقافة مدينة شرم الشيخ يعد منبرا للتنوير بسيناء ويساهم فى تنشيط السياحة بها.



وأشارت "عبد الدايم"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، على هامش افتتاح قصر الثقافة بشرم الشيخ، إلى أن القصر له طبيعة خاصة وسمة وروح أراضى سيناء مما يجعله يختلف عن القصور الأخري، موضحًة أنه إضافة قوية للمدينة.



وأضافت الوزيرة أن القصر يتعدد استخداماته؛ حيثُ يتم إستخدامه كدور عرض للسينما، ونقل المهرجات من القاهرة إلى شرم الشيخ بسهولة.

