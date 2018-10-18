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حوادث

ضبط 2700 قرص منشط جنسي مجهول المصدر بالغردقة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 10:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إبراهيم جادالله
تمكن ضباط مباحث قسم أول الغردقة، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المنشطة جنسيًا، مجهولة المصدر بالغردقة.

تم تحرير المحضر رقم 12891 جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

كان مدير امن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا يفيد بضبط "تامر م ا"36 سنة - بائع بشركة النور للمستلزمات الطبية، بحوزته عدد 2700 من الأقراص المنشطة جنسيا مجهولة المصدر. 

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