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أخبار العالم

مستثمر روسي يكشف تأثير عودة الرحلات بين مصر وروسيا على تركيا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:13 م
شرم الشيخ
شرم الشيخ
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صباح اليوم، الخميس، أن اختفاء الصحفى السعودى جمال خاشقجى أصاب إسرائيل بصدمة كبيرة، حيث كانت تعتبره صديق تل أبيب المقرب لأنه اعترف بحق اليهود في أرضهم وتعهد بتمرير صفقة القرن على حساب الفلسطينيين ويعتبر حليف الدولة العبرية ضد إيران.

وقال وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، خلال جولته في جنوب إسرائيل، إن اختفاء خاشقجي يعتبر "مشكلة كبيرة لإسرائيل".

جدير بالذكر أن مصادر أمنية أمريكية وأوروبية كشفت أن أنقرة لم تسلم الحكومة الأمريكية أو حلفاء أوروبيين رئيسيين تسجيلات صوتية أو مصورة تردد أن تركيا حصلت عليها بشأن زيارة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان يقيم في الولايات المتحدة، إلى القنصلية السعودية في إسطنبول.

وذكرت أربعة مصادر أنه بعد قرابة أسبوعين من اختفاء خاشقجي في الثاني من أكتوبر، جمعت الولايات المتحدة وحلفاؤها بعض المعلومات من خلال مصادرهم ووسائلهم الخاصة والتي تؤكد جزئيا تقارير إخبارية تستند إلى تسريبات لتسجيلات صوتية.

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