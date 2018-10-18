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اقتصاد

طرح كراسات الشروط لحجز 5 قطع أراض بالمنصورة والعلمين الجديدتين .. الثلاثاء

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:30 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، بأنه سيبدأ يوم الثلاثاء المقبل 23/10/2018، شراء كراسات الشروط لحجز 5 قطع أراضٍ بنشاط عمرانى متكامل، بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين، تطرحها وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمساحات تتراوح بين 16.6 و60 فدانًا، وذلك للبيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة (مظروف فنى ومظروف مالى)، موضحًا أن هذا، هو الطرح الأول للأراضى بمدينتى المنصورة والعلمين الجديدتين.

وأوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، أن البيع بالمزايدة بالمظاريف المغلقة بين الشركات القائمة، حيث تتقدم الشركة بعرض فنى وعرض مالى وفقًا للضوابط الواردة بكراسة الشروط، وتُعقد جلسة الاستفسارات بمقر جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر فى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 6/11/2018، ويتم التقييم الفنى للعروض طبقًا للضوابط العامة لأسس التقييم المُوضحة بكراسة الشروط، ويتم تقديم العروض وفتح المظاريف الفنية بجهاز المدينة المُقدم بشأنه العطاء فى الساعة 12 ظهر يوم الأربعاء الموافق 28/11/2018، مشيرًا إلى أنه يتم سداد تأمين دخول المزايدة، والذى يتراوح بين 1.3 و4 ملايين جنيه، طبقًا لموقع ومساحة ونشاط كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، بشيك مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح الهيئة بناءً على طلب المتقدم بعرضه للمزايدة، ويُقدم ضمن المظروف الفنى.

وقال المهندس طارق السباعى: يتم الإسناد على أعلى قيمة لسعر المتر المربع للعروض المقبولة فنيًا، والسعر المُقدم فى العرض المالى هو سعر السداد الفورى، على أن تكون المعاملة المالية كالتالى: (استكمال سداد 10% من قيمة الأرض الراسى بها المزايدة بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5%مصاريف مجلس الأمناء) خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، وسداد باقى القيمة بالكامل خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويجوز سداد باقى القيمة على 4 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية مضاف إليها عائد استثماري يُعادل سعر الفائدة المُعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد + 2% على الرصيد المدين بالإضافة إلى 0.5% مصاريف تحصيل، ويُحتسب هذا العائد من تاريخ صدور أمر الإسناد، وحتى تاريخ الاستحقاق، ويُستحق (القسط الأول + الفائدة) بعد 3 أشهر من تاريخ صدور أمر الإسناد، ويتم تحرير شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط والفوائد باسم جهاز المدينة، وتقدم ضمن مستندات التعاقد.

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