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محافظات

طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
يوسف رجب
نظمت أسرة "طلاب من أجل مصر" زيارة لمصابي وأسر شهداء العمليات العسكرية بقري مدينة قنا، رافقهم خلالها الدكتور أشرف موسى، وكيل كلية التربية الرياضية، ورائد الأسرة والدكتور علي الدين القصبي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وبحسب بيان، عبر المصابون وأسر الشهداء عن سعادتهم بزيارة الطلاب وتقدير جامعة جنوب الوادى لهم، مؤكدين أن هذه الزيارات تعبر عن إحساس جموع الشعب بمدى ما يقدمه أبناء القوات المسلحة والشرطة لخدمة بلدهم.

وقال الدكتور علي الدين القصبي، منسق عام الأنشطة الطلابية، إن الطلاب قدموا هدايا تذكارية للمصابين وأسر الشهداء، وتضمنت الزيارة قرى المراشدة بالوقف وبهجورة بنجع حمادي والدهسة بفرشوط وقرية العطيات بدشنا، وأن المصابين الذين تم زيارتهم هم مايكل عادل صبري مجند بقرية المراشدة وأحمد محمد أبوزيد من بهجورة وأسر شهداء الشهيد وسام منصور أحمد من قرية الدهسة وأسرة الشهيد السيد سلامة عبد السيد من قرية العطيات.

وأشار الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس الجامعة، إلى أن هذا يعد أقل تكريم يستحقه هؤلاء الشهداء الذين قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وسوف تقوم الجامعة في وقت لاحق بتنظيم حفل لتكريمهم في رحاب الجامعة.

فيما أشاد رئيس الجامعة، بالمبادرة التي تؤكد الولاء والانتماء لطلاب الجامعة تجاه الوطن وتقديرًا للتضحيات التي قام بها جنودنا البواسل.
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا
طلاب من أجل مصر ينظمون زيارات للمصابين وأسر الشهداء في قنا

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