نائب رئيس الصين يزور 4 دول في الشرق الأوسط بينها مصر هذا الشهر

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نائب الرئيس الصيني وانج تشي شان سيقوم بزيارة إلى 4 دول في منطقة الشرق الأوسط، تشمل مصر والإمارات وفلسطين وإسرائيل، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 30 أكتوبر الجاري.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج - خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ودولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأضاف كانج أن نائب الرئيس الصيني سيترأس بشكل مشترك خلال زيارته لإسرائيل لجنة الابتكار الإسرائيلية الصينية في نسختها الرابعة.

