صبور: زيارة الرئيس السيسي لروسيا سيعود بمنافع عديدة على مصر

قال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين سابقا، إن تقوية العلاقات مع روسيا أمر في غاية الأهمية وسيعود بمكاسب ومنافع عديدة على مصر، موضحًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا لها أهمية من خلال تقوية، واحداث التنوع في العلاقات الدولية، لافتًا إلى أن الزيارة لها تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي، وزيادة الصادرات.





وأكد "صبور" في تصريحات خاصة لــ"صدى البلد" أن نتائج الزيارة زيادة الصادرات، وذلك للاستفادة من هذه الفرصة في زيادة تواجد المنتج المصري بروسيا وتحسين الميزان التجاري المصري، وضخ المشاريع الاستثمارية المشتركة، والاستفادة من الخبرات الروسية في مختلف المجالات.



