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أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني يدعو نظيره الماليزي لزيارة البلاد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
أ ش أ
دعا رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان نظيره الماليزي مهاتير محمد لزيارة باكستان.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس أن عمران خان أجرى مكالمة هاتفية صباح اليوم بمهاتير محمد، ودعاه لزيارة باكستان، وقبل محمد الدعوة على الفور ورد بدعوة عمران لزيارة ماليزيا.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أهمية التعاون بين باكستان وماليزيا، حتى يتمكن البلدان من الاستفادة من خبرة كل منهما، كما أكد على العلاقات الوثيقة والودية بين البلدين، مشددا على الحاجة إلى تبادل الزيارات الثنائية رفيعة المستوى.

وأوضح أن الشعب الباكستاني يكن مشاعر احترام عميقة للدكتور مهاتير محمد كرجل دولة وزعيم عالمي، كما أشاد برؤيته للتقدم الاقتصادي في ماليزيا.

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