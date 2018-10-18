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أخبار البلد

المركز الثقافي الكوري يحتفل بيوم الأغذية العالمي مع طلاب المدارس

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:31 ص
صورة تذكارية للطلاب
صورة تذكارية للطلاب داخل المركز
محمد وديع
استضاف المركز الثقافى الكوري بالدقي، مجموعة من طلاب المدارس بهدف تعريفهم بالثقافة الكورية وخاصة ثقافة الطعام الكوري.

وقال بيان للمركز الثقافي الكوري- ورد للموقع نسخة منه- إن هذه الاستضافة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأغذية العالمي، حيث قام الطلاب بمصاحبة عدد من المدرسين بجولة داخل المركز الثقافى الكورى بهف التعرف على أجنحة المركز والأنشطة الثقافية التي يقدمها، وداخل الغرفة التقليدية بالمركز قاموا بتجربة الملابس التقليدية (هانبوك) كما شاركوا في ورشة فنية للأشغال اليدوية الكورية.

وفي نهاية اليوم قام الطلاب بتذوق مجموعة من أشهر الأطباق الكورية التي حظيت بإعجابهم.
المركز الثقافي الكوري يحتفل بيوم الأغذية العالمي مع طلاب المدارس
المركز الثقافي الكوري يحتفل بيوم الأغذية العالمي مع طلاب المدارس
المركز الثقافي الكوري يحتفل بيوم الأغذية العالمي مع طلاب المدارس

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