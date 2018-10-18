أسرار حرب أكتوبر في ندوة بآداب المنوفية

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة المنوفية ندوة بعنوان (أسرار حرب أكتوبر المجيدة وأهم الدروس المستفادة منها لشباب المجتمع).





حاضر فيها اللواء طيار أركان حرب محمد الغزالي أحد ابطال حرب أكتوبر، بحضور الدكتورة ايملي حمادة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية وقيادات المجتمع المدني.





وفي بداية الندوة رحب مدني باللواء الغزالي معبرا عن سعادته بوجوده وسط شباب الجامعة كبطل من الأبطال الذين شاركوا فى حرب أكتوبر التي تعد معركة إرادة وكرامة واثبات ذات وكان لابد لها ومن تحدي النفس من خلال الإيمان بالله.





وأضافت الدكتورة ايملي انه لابد أن يتخذ الشباب روح الشجاعة والنصر في حرب أكتوبر في مختلف نواحي حياتهم، وأن يدركوا أن احترامهم وتقديرهم لبلدهم هو احترام وتقدير للذات.





وقدم درويش نبذة عن اللواء تاريخ الغزالي ودوره في حرب أكتوبر.





وبدأ الغزالي كلمته بأن هناك عدة مفاهيم عظيمة تبرزها حرب أكتوبر المجيدة كالتلاحم العربي في الحرب، والتضحيات الأسطورية والبطولات الفذة، وبطولات السرب المصري في سوريا، وبطولات الصدور العارية في الحرب ( طياري الهليوكبتر)، وتلاحم الجبهة الداخلية مع الجيش تحت شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة.





وأضاف أن التدريب والتخطيط والمعلومات اهم مفاتيح نصر أكتوبر، فالمعلومات عن العدو تشكل أهمية بالغة في فبدونها لا تخطيط، حيث تم جمع معلومات حول أساليب قتال العدو وتكتيكاته وحجم القوات وتمركزها الكفاءة القتالية والمعيارية الطيارين.





وأكد أن من أهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر هي الإيمان بالهدف ، أهمية المعلومات عن العدو ، التخطيط الجيد والتدريب الشاق والمحاكاة والتعاون والعمل بروح الفريق وأهمية الوقت واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب والإيمان بأهمية الإبداع الشخصي لتحقيق الهدف.



