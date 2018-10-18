مدافع الأهلي يخضع لفحص طبى لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية

يخضع أحمد علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي قبل انطلاق المران المسائي اليوم الخميس لتحديد موقفه بشأن المشاركة في التدريبات الجماعية.







وكان علاء قد اشتكى من إصابة خلال مشاركته في مران الفريق الأحد الماضي، غاب على إثرها عن المران في اليوم التالي الذي اكتفى فيه بأداء تدريبات في «الجيم».







جدير بالذكر أن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادا لرحلة الجزائر المقرر لها الأحد المقبل لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم الثلاثاء القادم في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.