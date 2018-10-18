أهالى الزيتون يشكون انتشار القمامة وقلة أعمدة الإنارة

يشكو أهالى شارعى "محمد شكري وحسن خليل" بحى الزيتون التابع لمحافظة القاهرة، انتشار أكوام القمامة وضعف الإنارة بالحي.



وأرسل "حجازى محمود" أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى، تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا إن شارعى "حسن خليل ومحمد شكرى" بالزيتون يعانون من انتشار اكوام القمامة وعدم اهتمام الحى بنظافتهما، فضلا عن عدم توافر صناديق قمامة بالشوارع ما يجبر المواطنين على إلقاء القمامة بهما وإفساد المظهر الحضارى للحى.



وأضاف "حازم محمود" أن شارع "حسن خليل" يعانى من قلة أعمدة الإنارة بالشارع وعدم الاهتمام بصيانة الأعمدة، ما يثر الذعر ليلا.



وطالب القراء من المسؤلين بسرعة التعامل مع الأمر وإصلاح مشكلة الإنارة والاهتمام برفع القمامة بصفة مستمرة.



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