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بين الناس

أهالى الزيتون يشكون انتشار القمامة وقلة أعمدة الإنارة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
كريم ناصر
يشكو أهالى شارعى "محمد شكري وحسن خليل" بحى الزيتون التابع لمحافظة القاهرة، انتشار أكوام القمامة وضعف الإنارة بالحي.

وأرسل "حجازى محمود" أحد قراء موقع صدى البلد الاخبارى، تفاصيل هذه المشكلة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع قائلا إن شارعى "حسن خليل ومحمد شكرى" بالزيتون يعانون من انتشار اكوام القمامة وعدم اهتمام الحى بنظافتهما، فضلا عن عدم توافر صناديق قمامة بالشوارع ما يجبر المواطنين على إلقاء القمامة بهما وإفساد المظهر الحضارى للحى.

وأضاف "حازم محمود" أن شارع "حسن خليل" يعانى من قلة أعمدة الإنارة بالشارع وعدم الاهتمام بصيانة الأعمدة، ما يثر الذعر ليلا.

وطالب القراء من المسؤلين بسرعة التعامل مع الأمر وإصلاح مشكلة الإنارة والاهتمام برفع القمامة بصفة مستمرة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم واتس آب 01025555056.

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