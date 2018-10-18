مورينيو يعطي الضوء الأخضر لتمديد عقد شاو مع مانشستر يونايتد 5 سنوات

اقنع الدولي لوك شاو، مدافع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، بمستواه الرائع في المباريات، منذ بداية الموسم، مما جعله أساسيًا في تشكيل الفريق.





ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مورينيو أعطى الضوء الأخضر لتمديد عقد لوك شاو، لمدة 5 سنوات وبراتب يصل إلى 190 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.





وأوضحت الصحيفة الإنجليزية، أن سيتم الإعلان عن تمديد عقد لوك شاو مع الشياطين الحُمر، رسميًا اليوم، الخميس.





وأشارت صن إلى أن إدارة اليونايتد في العام الماضي، فعلت خيار التمديد مع لوك شاو لمدة موسم إضافي، حيث ينتهي عقد اللاعب مع الشياطين الحُمر بنهاية الموسم الجاري.



