ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة جونيور أجايي للملاعب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق يسير بشكل طيب في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف: «حالة أجايي تحسنت كثيرًا وبات قريبًا من العودة للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي، خاصة أنه يسير بشكل طيب في تنفيذ فقرات البرنامج التأهيلي».


وأوضح أن اللاعب كان ملتزمًا بتنفيذ فقرات برنامجه التأهيلي خلال تواجده في زيارته الأخيرة إلى بلاده، مؤكدًا أنه كان يتابع معه كل كبيرة وصغيرة، وأن اللاعب التزم بتنفيذ برنامجه بشكل رائع.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن الأمور تسير في طريقها نحو عودة أجايي بصورة طبيعية للتدريبات الجماعية بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الداخلى للركبة والتي تعرض لها اللاعب أثناء مشاركته مع الأهلي في مباراة تاونشيب البتسواني التي أقيمت في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ترشيحاتنا

الدفاع المدني يسيطر على حريق بمزرعة نخيل بقرية القلمون بالوادي الجديد

للمرة الثانية.. محققون أتراك يفتشون مبنى القنصلية السعودية في إسطنبول

مسئول أمريكي يكذب المزاعم القطرية: السعودية لم تدفع أموالا في قضية خاشقجي

هداف الأهلى يعود للقاهرة اليوم

الصحف السعودية: مصر وروسيا يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية.. وبوتين يطالب السيسي بتفعيل التعاون العسكري.. واشنطن تؤكد وقوفها إلى جانب السعودية.. وانخفاض احتياطي النفط الأمريكي يرفع الأسعار

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

احذر.. الفيسبوك يفضح حالتك النفسية والعقلية

طبيب الأهلي يكشف موعد عودة جونيور أجايي للملاعب

خالد عبد العال: تصميم مباني مثلث ماسبيرو على غرار القاهرة الخديوية

الإسكان توافق على تخصيص قطعتى أرض بـ6 أكتوبر والعبور.. والدفع بالدولار

أحدث أكاذيب تركيا.. مصرع قاتل خاشقجي في حادث سيارة

طرح كراسات الشروط لحجز 5 قطع أراض بالمنصورة والعلمين الجديدتين .. الثلاثاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

فيديو

ممر كوداك قبلة الحياة في وسط البلد.. فيديو
طرح برومو فيلم The Possession of Hannah Grace.. فيديو
النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟