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تعليم

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:39 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
أصدر الدكتور ناجي عبد المؤمن، عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 3 قرارات خاصة بواقعة رقص الطلاب داخل أحد مدرجات الكلية، على أغاني شعبي، خلال حفل لاستقبال الطلاب الجدد.

وجاء في القرار، الذي حصل «صدى البلد» على نسخة منه: "نظرا لما حدث أثناء حفل الاستقبال الذي قامت به أسرة النيل بالكلية، يوم الأحد الماضي، من تجاوز عدد من الطلاب للقيم والتقاليد الجامعية، صدرت 3 قرارات بشأن الأمر، وقرر عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس، إحالة أعضاء الأسرة المنظمة للحفلة إلى التحقيق، والإفادة بشكل عاجل، وإحالة أفراد الأمن المسئولين عن متابعة وتأمين الحفل للتحقيق، والإفادة بشكل عاجل، كما قرر وقف نشاط أسرة النيل بالكلية مؤقتا لحين انتهاء التحقيقات".
3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

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