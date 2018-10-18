ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع مستوى الخدمات بقرية دير البرشا

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
ايمن رياض
تابع العميد فادى وديع رئيس مركز ملوي بالمنيا، العمل داخل مجلس قروي دير البرشا، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انضباط الموظفين العاملين داخل المجلس والتزامهم بمواعيد الحضور والانصراف.

رافق رئيس المركز خلال جولته محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز ومدير التفتيش الادارى حيث تفقد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية ديرأبوحنس للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لأهالى القرية موجهًا طبيب الوحدة وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى وإعداد حصر شامل بالمستلزمات الطبية والأدوية التي تحتاجها الوحدة لتوفيرها خلال اقرب وقت ممكن إعلاء لمصلحة المواطنين ولتقديم خدمة تليق بهم.

كما تفقد مركز الحياة معًا لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، حيث أشاد بالدور الذي يقوم به المركز لتنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تعليميا وصحيا، إلى جانب توعية أهاليهم بكيفية التعامل مع الأطفال.

واختتم رئيس المركز جولته بزيارة مدرسة أولاد الراوي المزدوجة للتعليم الفني لمتابعة مدى انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية موجهًا بإزالة القمامة والمخلفات حول أسوار المدارس بالقرية مع تمهيد الطرق ورفع كافة الإشغالات بالشوارع المؤدية منها واليها من اجل تيسير حركة المرور أمام الطلاب.

ترشيحاتنا

إليسا تتغزل فى مصر قبل إحياء حفلها الأول بعد ألبوم الى كل اللي بيحبوني

المدير الفنى لـ الزمالك يحسم مصير 3 لاعبين من نجوم الفريق.. غدا

3 قرارات من كلية حقوق عين شمس بشأن واقعة رقص الطلاب.. مستند

إدريس الأقصرى.. حكاية الفلاح الأسمرانى الذي وضع الملك فؤاد صورته على الجنيه

لم يفعلها العالمي عمر الشريف في حواراته التلفزيونية.. منى زكي وأمينة خليل وجميلة عوض وصلات استفزاز لجمهور يجهل الإنجليزية ..فيديو

الداخلية تؤمن تنفيذ إزالة أكثر من 200 حالة تعد متنوعة في 11 محافظة

عضو مجلس الأهلي يكشف تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

شركة ألمانية توقع اتفاقا لتوريد توربينات لسد النهضة

الصحة: وفاة مواطنين وإصابة 16 آخرين في حادث مروري بالمنوفية

بعد إصابة نجمة أراب آيدول إيناس عز الدين بمرض نزيف القولون.. تعرف على أسباب الإصابة بالمرض.. و6 أعراض خطيرة تصيبك أبرزها البواسير

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الخميس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين سواريه محجبات 2019 .. صور

فساتين أفراح للأطفال 2019

ميجان ماركل تتخلى عن هذا الأمر بعد إعلان حملها

وصفة الشاى الأخضر والخردل لمنع تساقط الشعر

للمبتدئين.. أساسيات طهي الأرز بأنواعه.. أبرزها المعمر حلو وحادق

فيديو

ممر كوداك قبلة الحياة في وسط البلد.. فيديو
طرح برومو فيلم The Possession of Hannah Grace.. فيديو
النجوم يتحدثون لـ صدى البلد في حفل أوسكار السينما المصرية
المرور تنصح باستخدام الطرق البديلة لمحور 26 يوليو.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟