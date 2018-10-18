رئيس مركز ملوي بالمنيا يتابع مستوى الخدمات بقرية دير البرشا

تابع العميد فادى وديع رئيس مركز ملوي بالمنيا، العمل داخل مجلس قروي دير البرشا، وذلك للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انضباط الموظفين العاملين داخل المجلس والتزامهم بمواعيد الحضور والانصراف.
رافق رئيس المركز خلال جولته محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز ومدير التفتيش الادارى حيث تفقد رئيس المركز الوحدة الصحية بقرية ديرأبوحنس للوقوف على الخدمة الطبية المقدمة لأهالى القرية موجهًا طبيب الوحدة وطاقم التمريض بحسن معاملة المرضى وإعداد حصر شامل بالمستلزمات الطبية والأدوية التي تحتاجها الوحدة لتوفيرها خلال اقرب وقت ممكن إعلاء لمصلحة المواطنين ولتقديم خدمة تليق بهم.
كما تفقد مركز الحياة معًا لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، حيث أشاد بالدور الذي يقوم به المركز لتنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تعليميا وصحيا، إلى جانب توعية أهاليهم بكيفية التعامل مع الأطفال.
واختتم رئيس المركز جولته بزيارة مدرسة أولاد الراوي المزدوجة للتعليم الفني لمتابعة مدى انتظام سير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الأول والتأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية موجهًا بإزالة القمامة والمخلفات حول أسوار المدارس بالقرية مع تمهيد الطرق ورفع كافة الإشغالات بالشوارع المؤدية منها واليها من اجل تيسير حركة المرور أمام الطلاب.