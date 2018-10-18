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طريقة مبتكرة لتحضير بلح الشام بمذاق أشهر محال الحلويات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:45 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
بلح الشام من الحلويات الخفيفة التي يمكنك تقديمها لأسرتك بطريقة سهلة وسريعة وبتكلفة أقل، إليك طريقة تحضير بلح الشام بالتوفى للشيف نيفين عباس. 

مقادير تحضير بلح الشام: 

كوب دقيق
كوب وربع ماء
ملعقة كبيرة سمنة
ملعقة صغيرة فانيليا
4 حبات بيض
1/8 ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة سكر

للتوفي: 

كوب سكر
نصف كوب كريمة
مكعب زبدة

طريقة تحضير بلح الشام: 

نحضر صلصة التوفى أولًا وتترك لتبرد ونضع السكر في وعاء على النار ويترك حتى يتكرمل ويصبح لونه ذهبي. 
يرفع السكر من على النار ويضاف له الكريمة والزبدة وتقلب وتوضع مرة أخرى على النار مع إستمرار التقليب حتى نحصل على صوص توفي ناعم. 
يترك جانبًا ليبرد ثم نبدأ فى عمل بلح الشام وفى وعاء نضع الماء والملح والسكر والسمنة. 
يرفع الوعاء على النار ويترك حتى يغلى ويضاف للخليط الدقيق ويقلب بملعقة خشبية لمدة دقيقة حتى نحصل على عجين ناعم لا يلتصق بجوانب الوعاء. 

يرفع العجين من على النار ويترك ليبرد قليلًا ويضاف له البيض الواحدة تلو الأخرى مع تقليب كل بيضة مع العجين جيدًا حتى تتشربه ونضع الفانيليا بعد إنتهاء وضع البيض للعجين ويوضع الخليط فى قمع الحلوانى ثم يشكل أصابع فى الزيت ويقلى على نار متوسطة يترك حتى يصبح ذهبي اللون.

- يخرج بلح الشام ويصفى من الزيت ويوضع فى صلصة التوفى ويقلب حتى تغطيه من كل الجوانب ثم يقدم.

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