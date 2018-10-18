التضامن: الإدمان والتعاطى لا تقل أهمية عن الإرهاب .. فيديو

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن، إن التعاون بين الوزارة ووزارة الصحة مثمر ويحافظ على الصحة العامة للمواطنين، موضحًة أن برنامج علاج فيروس سي من أهم عوامل حماية والحفاظ على صحة الإنسان المصري.





وأكدت "والى" خلال كلمتها على هامش إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين، اليوم الخميس، أن من أهم التحديات هو ظهور جرائم الإدمان والتعاطى بالمجتمع المصري وهى لاتقل أهمية عن الإرهاب لأنه يستهدف عقول الشباب ويتسبب فى العديد من المشكلات بالمجتمع لذا نحتاج إلى التنسيق بين الوزارات المختلفة والمراكز العلاجية والتى تصل إلى 14 مركزا تقدمها وزارة الصحة.



