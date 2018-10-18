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رياضة

شاهد.. آراء المواطنين حول عودة عماد متعب لساحة الملاعب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:12 م
صدى البلد
منار نور
دخل حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم والمستشار الفنى الحالى لنادى ماورفيك النمساوي، فى مفاوضات مع عماد متعب، نجم الأهلى، من أجل إقناعه بالتراجع عن الاعتزال والعودة مجددا إلى الملعب.

لذلك استطلعت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول عدول عماد متعب عن قرار الاعتزال والعودة إلى ساحات الملاعب.

فقال أشرف صبحي، أحد المواطنين، إن قرار اعتزال نجم الأهلي السابق عماد متعب، وهو فى قمة مجده، جاء فى الوقت الصحيح، فقد اعتزل قبل أن تطلب منه الجماهير اعتزاله.

واستبعد محمد نور عودة عماد متعب إلى الملاعب مرة أخرى، خاصة أنه لن يلعب للأهلي مرة أخرى، ويرفض اللعب فى أى فريق فى الدورى المصرى غير الفريق الأحمر.

وأكد يوسف عبده أن عماد متعب كان معروفا بهداف الدقيقة الأخيرة، ولكن فى ظل وجود العناصر المتشابهة له سيجلس متعب على دكة الاحتياطى، وهذا لا يتناسب مع تاريخه ومع ما قدمه للكرة المصرية والمنتخب الوطنى.

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