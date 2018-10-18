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أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:11 م
صدى البلد
كريم جمال
يحلم كل زوجين بإقامة أفضل حفل زفاف ممكن لتتويج حبهما وسط الأهل والأصدقاء، الأمر الذى جعل العديد من المقبلين على الزواج يتخلون عن فكرة الفرح المحلي، والسفر لدول مختلفة من أجل الحصول على أفضل تجربة.

تبدأ القصة بوضع ميزانية مناسبة بنفس كلفة حفل الزفاف التقليدى، وفى نفس الوقت قضاء إجازة ما بعد الفرح فى واحدة من أشهر دول العالم التى يزورها الملايين سنويًا.

وبحسب economictimes، نستعرض قائمة بأفضل الوجهات العالمية لإقامة حفلات الزفاف:

1- بريطانيا
لمن يرغب فى إقامة حفل زفاف ملكي، ولكن ببساطة وأناقة تظهر بوضوح فى الأماكن التاريخية، مثل قصر تشاتسوورث الفخم، الذى يوفر أرقى خلفية لالتقاط صور الزفاف، أو فى يخت يبحر عبر نهر التايمز، وفى الخلفية ساعة بيج بن الشهيرة التى تتوسط لندن.

2- اليابان
لا تفوتك أزهار الكرز اليابانية المبهجة التى تظهر لمدة أسبوع واحد فقط فى فصل الربيع، مثل متنزه ياواراجينوميتشي ساكورا في مدينة كاميكا، الذى يحتوي على 1500 شجرة بها 30 نوعًا مختلفًا من أزهار الكرز، وهي خلفية لا يضاهيها منافس حول العالم.

3- الفاتيكان
تضمن لك إيطاليا حفل زفاف ذا عظمة وخلفية خلابة، حيث أقيمت العديد من حفلات زفاف المشاهير فى القلاع ومزارع الكروم والفلل في توسكانا، وبحيرة كومو المفضلة بين المشاهير، وبالطبع ساحة سان بطرسبرج التى تتوسط مدينة الفاتيكان، ثم رمي قطعة نقود معدنية في نافورة تريفي في المدينة الخالدة لتكون الرابط بين الزوجين.

4- تركيا
الطبيعة المثالية مع الشمس الأوروبية المبهرة، لإقامة حفل زفافك على مضيق البوسفور، إحدى علامات اسطنبول، بالإضافة للمدينة القديمة في Hasankeyf على ضفاف نهر دجلة، وارتداء ملابس الزفاف التركية التقليدية لتعطي تجربة تصوير فريدة من نوعها.

5- تايلاند
إذا كنت تبحث عن زفاف رومانسي، فإن تايلاند هي الخيار الأمثل من خلال الأماكن الجميلة فى عرض البحر، وأيضًا الاستعانة بمهرجانات الأضواء "على الشموع" إذا كنت تطمح فى جو هادئ وكلاسيكي.

6- روسيا
تعد العاصمة موسكو المكان المثالي لإقامة احتفالات خيالية، تمتزج مع العمارة والتاريخ والموسيقى والفن، والتوجه أيضًا إلى متنزه Zaryadye، وفي صباح يوم الزفاف، يزور العريس بيت العروس لدفع الفدية للحصول على عروسه، ومن ثم يستقبله وصيفات الشرف عند الباب، اللاتي واجبهن التأكد من عدم سرقة العروس بدون فدية مناسبة.
أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور
أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور
أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور
أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور
أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور
أفضل 6 دول لإقامة حفل زفافك الأسطوري بأقل التكاليف.. صور

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