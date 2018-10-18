الموقف الشرعي لقائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة بعد وفاة الزوج

ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "هل من حق المتوفى عنها زوجها أن تأخذ المنقولات المكتوبة في قائمة المنقولات أم لا؟ وهل من حقها أن تأخذ مؤخر صداقها؟





قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن أول ما يؤخذ من تركة الميت، ما يغسل ويكفن ويدفن به، ثم تسدد ما عليه من ديون، وعليه؛ فإن مؤخر الصداق من جملة الديون التي يجب تسديدها قبل تقسيم التركة، فمن حق المتوفى عنها زوجها أن تأخذ مؤخر صداقها كاملا.



