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ديني

الموقف الشرعي لقائمة المنقولات ومؤخر صداق الزوجة بعد وفاة الزوج

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:14 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف سؤال عبر صفحته الرسمية يقول صاحبه: "هل من حق المتوفى عنها زوجها أن تأخذ المنقولات المكتوبة في قائمة المنقولات أم لا؟ وهل من حقها أن تأخذ مؤخر صداقها؟

قالت لجنة الفتوى بالمجمع إن أول ما يؤخذ من تركة الميت، ما يغسل ويكفن ويدفن به، ثم تسدد ما عليه من ديون، وعليه؛ فإن مؤخر الصداق من جملة الديون التي يجب تسديدها قبل تقسيم التركة، فمن حق المتوفى عنها زوجها أن تأخذ مؤخر صداقها كاملا.

وتابعت اللجنة: أما قائمة المنقولات؛ فلا تعتبر من التركة، وإنما هي أمانة عند الزوج يلتزم بردها وقت طلبها، وبالتالي فهي حق للمرأة، تسترده بوفاة زوجها.

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