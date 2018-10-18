منى مينا تطالب الأطباء بتصوير أماكن مبيتهم في المستشفيات ونشرها على فيس بوك

أكدت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن جثمان الطبيبة الراحلة سارة أبو بكر، ضحية الماس الكهربائي بمستشفى المطرية لم يتفحم، ولكن ظهرت على الجثة علامة سوداء مستطيلة تبدو وكأنها ناتجة عن حرق كهربائي.



وقالت "مينا"، في مداخلة لها مع الإعلامي سيد علي "في برنامج حضرة المواطن" على قناة الحدث أمس، الأربعاء: "ما يفجعني هو الإنكار الرهيب من المستشفى، والتأكيد على أن الوفاة طبيعية، في حين أن النيابة مازالت تحقق في الحادث".



وأضافت: "كنت أتمنى أن أسمع من وزيرة الصحة كلاما عن إصلاح سكن الأطباء كما سبق وأعلنت عنه في مسابقة لتصميم أفضل سكن للأطباء".



وطالبت كل أطباء مصر بتصوير سكنهم في المستشفيات وإرسال الصور إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة ومجلس الوزراء والنقابة حتى يتسنى إعداد ملف بالإصلاحات المطلوبة.



‏https://www.youtube.com/watch?v=8x68rETbY00