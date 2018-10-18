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أخبار العالم

الصين تعارض بشدة استغلال حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي لتقويض سيادتها

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:25 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت الصين اليوم /الخميس/ احترامها وضمانها لحرية الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي والقوانين ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على معارضتها الشديدة لأي دولة تستغل ذلك لتقويض سيادة الصين وتهديد السلام الإقليمي.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعليقا على تقارير بتحليق قاذفتين أمريكيتين مؤخرا أعلى بحر الصين الجنوبي.

وقال كانج إن الصين ستتخذ جميع الإجراءات الضرورية للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها المشروعة.

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